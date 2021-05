EKP kunagises tohutus arhiivimajas etendub "Mäletan/Ei mäleta"

Mängupaik aadressil Tõnismägi 16/1 pakub unikaalset ruumikogemust, mida võimendab Kairi Mändla ning Aet Aderi kujundus. Trupi sõnul võib nende teost kirjeldada kui midagi, mis asub etenduskunstide ja installatsiooni vahepeal.

"Mingil hetkel avastasin, et selline hoone on olemas. Avastasin selle sellisel ajal, kui ma ise otsisin vormi mõttele, et kuidas teha üks teos mäletamisest ja mittemäletamisest," rääkis autor ja lavastaja Laur Kaunissaare.

Lavastus viib vaatajad mõttes tagasi küpsetesse nõuka-aastatesse.

"Kes tahab mäletada, kes ei taha mäletada, ja kõik need asjad, mis inimmäluga seonduvad – sellest teemadepilvest ongi see lavastus," ütles Kaunissaare.

Lavastus "Mäletan/Ei mäleta" valmib koostöös Kanuti Gildi SAALiga.