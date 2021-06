Galerii: Tammsaare muuseumis tähistatakse näidendi "Juudit" 100. aastapäeva

1. juunist on Tallinna kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumis avatud aastanäitus "Sõnakas ja auahne. Tammsaare "Juudit" 100".

"Tammsaare esimene näidend "Juudit" ilmus 1921. aasta kevadel ning oli omas ajas uuenduslik nii vormilt kui ka sisult," rääkis Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "Tammsaare kujutas Juuditit kui isekat ja üsna võimuahnet naist, kes läks vaenlase leeri hoopis teistel kui patriootlikel kaalutlustel. Olemegi näitusel keskendunud ennekõike Juuditi tegelaskujule, aga vaatleme näidendit ka selliste märksõnade kaudu nagu Nietzsche, Freud, sõda, Juuditi kuju eesti ja maailmakultuuris jm."

Näituse koostamise käigus tehti ka avastus: Rahvusarhiivist tulid välja seni teadmata olnud kolm Tammsaare kirja Ameerikasse. "Tammsaare kirjutas 1925. aastal Eesti konsulile USA-s, Viktor Mutile, et uurida oma näidendi saatuse kohta. Nimelt oli Eesti juudi kultuuriaktivist Herman Bant sattunud Tammsaare näidendist suurde vaimustusse, tõlkinud selle jidiši keelde ja saatnud käsikirja Ameerikasse. Kirjavahetus keskendub küsimusele, kas on lootust, et näidend võiks jõuda Broadwayl lavale," selgitas Maarja Vaino.

Lisaks haruldastele kirjadele on näitusel väljas Carl Timoleon von Neffi suuremõõduline õlimaal "Juudit", mis kujutab piibliloo tegelast, Tammsaare teise trüki jaoks tehtud parandustega raamat, kostüümi- ja lavakujunduste kavandeid, graafikat, Endel Bergmanni skulptuur "Aino Talvi Juuditina" jm.

Näitus on publikule avatud 31. märtsini 2022.