Euroopa kultuuripealinn 2026 on Oulu

Rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon teatas sel kolmapäeval, et 2026. aastal on Euroopa kultuuripealinn Soome linn Oulu.

Lisaks Oulule kandideerisid Soome linnadest kultuuripealinna tiitlile ka Savonlinna ja Tampere.

"Me oleme kirjeldamatult rõõmsad nii võidu üle kui ka nende võimaluste üle, mida kultuuripealinna tiitel Oulule ja Põhja-Soomele avab," ütles Oulu2026 projektijuht Piia Rantala-Korhonen pressiteate vahendusel.

Oulu programmi põhiteema on kultuuriline kliimamuutus, mis on omakorda jagatud kolmeks alateemaks: metsik linn, lahedad kontrastid ja vapper sisemaa. Kultuurilise kliimamuutusega juhitakse tähelepanu erinevate ja tihti üllatavate asjade kombineerimisele.

"Põhjamaade kultuurist on Euroopale palju näidata. Me näeme maailmatasemel kultuuri keset metsikut loodust. Lumi, jää, saunad, valgus ja pimedus, ka neli aastaaega – need on kõik osa meie kultuuriprogrammist," sõnas programmi eestvedaja Samu Forsblom.

Kultuuripealinna programm koosneb ligi 500 projektist, millest mõne kallal alustatakse tööd juba järgmisel aastal.