Indrek Ibrus: raamatute surma ma ei ennustaks

Raamatukoguhoidjatele helistasid nii lasteaiaealised kui ka algklasside õpilased. 23. märtsist 1. maini toimunud ettelugemismaratoni jooksul oli laste kõnesid üle Eesti ligemale 700. Laste ja vanemate soovil jätkab keskraamatukogu projektiga ka 2021. aastal.

31. mail anti auhind pidulikult Tallinna Keskraamatukogule üle. Sellele järgnes vestlusring "Lugemise tulevik - kuidas digipõlvkond lugema panna?", milles osalesid kirjanik Ene Sepp, Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus, Rahva Raamatu kirjastaja René Tendermann ja Tallinna Keskraamatukogu noor vabatahtlik Diana Veilberg. Vestlusringi modereeris Klassikaraadio toimetaja Lisete Velt.

Arutelus ütles TLÜ meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus, et lugemine seoses digikultuuriga tagaplaanile jäänud kindlasti pole. "Palju tehakse suuri üldistusi, et noored enam ei loe ja lugemine on jäänud kultuuris tagaplaanile. Tegelikult see pole nii, vaid vastupidi - läbi neti on lugemist väga palju," rääkis Ibrus. "Küsimus on selles, mida loetakse, millised on tekstid, milline on nende tekstide funktsionaalsus, kui pikad nad on ja kas seal on esteetilist kihti sees. See on see suur küsimus."

"Kui olen tegelenud nähtusega transmeedialisus, siis saab tõdeda, et noored ootavad interaktiivsust ja osaluskeskust ning pettuvad, kui seda üldse ei ole," ütles Ibrus. "Tuleb tuua tekstidesse osalust ja meedialisust juurde, et erinevad meediumid saaks noored viia kirjutatud tekstide juurde."

Ka raamatute surma Ibrus ei ennusta. "Küsimus on lihtsalt selles, mis toob noore mõne loo juurde. Miks ta peab just selle loo maailmasse sisenema," sõnas ta. "Räägime praegu palju sellest, kuidas ajaressursid on piiratud ja miks peame investeerima aega ja tähelepanu mingi loo maailma tarvis. Praktikas on näha, et kui vanasti oli treiler see, mis pidi tooma vaatajaid filmi juurde, siis nüüd tehakse treilereid ka raamatutele, et see loo maailm juba ära seletada."

Euroopa Kodaniku auhinda annab Euroopa Parlament välja 2008. aastast. Preemiaga tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes edendavad kodanike vastastikust arusaamist ja ühiskonna sidusust. Auhinnaga kaasneb Euroopa Kodaniku medal, samuti kutsutakse laureaadid auhinnatseremooniale Brüsselisse või Strasbourgi. Varem on Eestist auhinna pälvinud Katri Raik, David Vseviov, sihtasutus Teeme Ära jt.