David Vseviov: "Onu Moritza sõnaraamatu" puhul pole konkreetne ajastu oluline

"Ma ei oska täpselt öelda, mis see on, sest kui lugeda sissejuhatus, siis need on onu Moritza poolt mulle kirjutatud tekstid," selgitas David Vseviov ja lisas, et mis seal salata, ta kehastus ka ise vahel onu Moritzaks. "Lihtsalt tekkis selline mõte, et vahetevahel on hea kirjutada midagi sellist, millel pole reaalsusega otsest seost, aga mis peegeldab seda reaalset maailma, võib-olla ka seda maailma, mis oli 1950. või 1960. aastatel."

Samas rõhutas Vseviov, et teose "Onu Moritza sõnaraamat" juhul pole konkreetne ajastu tingimata oluline. "Need on inimesed ja see on onu Moritz, kes need asjad pani kirja ning ta on selline, nagu ta on," selgitas ta ja tõdes, et vahel samastume me kõik kellegagi. "Lapsepõlves mängime printsesse või võitmatuid indiaanlasi, tekkis niisugune tunne, et samastuks onu Moritzaga, teatud eas pole mõistlik enam printside ja printsessidega samastuda."

Teose sündi ei oskagi Vseviov täpselt kirjeldada. "Mõned asjad lihtsalt tulevad, sa istud ja järsku ta tuleb, siis on mõni päev, kui ei tule mitte midagi ja tulemuseks on tühi paberileht," nentis ta ja kinnitas, et see raamat on kirja pandud muude tööde ja tegemiste kõrvalt. "Seega oli see ka veidi meelelahutus, kui sa teed ikkagi raadiosaadet stalinistlikest kuritegudest, siis tahaks vahelduseks vallatleda."