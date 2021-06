Maris Pihlap avaldas singli "So Much More"

Laulja, multiinstrumentalist ja produtsent Maris Pihlap avaldas neljapäeval uue singli "So Much More".

"So Much More" on järg aasta alguses ilmunud debüütalbumile "What Have You Become?" ning Maris Pihlapi sõnul sissejuhatus algavasse suvesse.

"Pärast pikemat nukruse ja igatsuse käsitlemist oma esimesel albumil ja ka saabuvate suveilmade valguses tundub olevat õigel kohal üks positiivsem lugu, mis on hea meeldetuletus iseennast austada, väärtustada ja võtta hetk eneses jõudu leida," sõnas ta.

"Usun, et kuigi oma muresid ja kurbust on hea teadvustada ja jagada, siis oluline on ka mitte sellesse liiga kauaks istuma jääda."

Pihlap on pärimus- ja jazz-muusika taustaga laulja, multiinstrumentalist ja produtsent, kes jõudis teadlikumalt elektroonilise muusika kirjutamiseni möödunud aasta eriolukorra ajal, mil tekkis võimalus end loominguliselt vabaks lasta ja katsetama hakata.

Selle tulemusena sündis Marise debüütalbum "What Have You Become?". Koostöö plaadifirmaga TIKS, mille alt ilmusid nii uus singel kui muusiku debüütlabum, kasvas välja varasemast koostööst luuletaja ja räppari EiK-iga.

"Mulle väga meeldib see muusikaline maailm, mis on TIKS, ja rõõm on näha, et nende pilgu läbi sobitun ka ise sinna maailma." Maris on samuti eestikeelse jazzhop-kollektiivi Pihlap.uud liige.

Pihlapi suve esimesed kontserdid, kus esitatakse esimest korda ka debüütalbumi materjali, toimuvad 2. juulil Juu Jääb festivalil ja 3. juulil SUME festivalil.

"Olen väga elevil ja juba valmistume. Astun lavale koos bändiga, kuhu kuuluvad Johannes Eriste ja Martin Mänd ning kindlasti tuleb elavam ja spontaansem kui stuudiosalvestused," kirjeldas ta.