Maris Pihlap avaldas töötluse Nagy Bögö lugudest

2021. aastal debüütalbumi "What Have You Become?" avaldanud ning Eesti Muusikaauhindadel selle eest Aasta debüütalbumi nominatsiooni pälvinud laulja-laulukirjutaja ja produtsent Maris Pihlap avaldas teisipäeval plaadifirma TIKS rekords alt töötluse Nagy Bögö lugudest.