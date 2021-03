Eestis tõuseb nii-öelda moodsa folkmuusika eksperimente ikka ja jälle pinnale, aga midagi uut ja huvitavat toimub neis harva. Seetõttu paistab aga laulja-laulukirjutaja Maris Pihlapi lühialbum "What Have You Become?" eriti silma, kuna austab ühest küljest traditsioone, kuid kasutab julgelt moodsa popmuusika esteetikat ja rikkalikku produktsiooni.

Žanriliselt on seda muusikat isegi keeruline defineerida: ühest küljest võiks selle kohta öelda indie folk, aga see on ikkagi tugev lihtsustus. Pigem seisab TIKS rekords alt ilmunud "What Have You Become?" kuskil indietronica ja folktronica vahealas: elektroonilise produktsiooni paneb eriliselt särama just fookusesse tõstetud minimalistlik viiul. Ka Maris Pihlapi vokaalil on oluline roll selle kõige juures, tema laulmine on siiras ja nüansirohke.

Pihlapi muusika asetub laiemasse maailmamuusika konteksti, kui võtta tema kõrvale Ameerika viiuldaja ja laulja Sudan Archives, kelle loomingut kirjeldavad just samad märksõnad. Temagi loomingu aluseks on rikkalikud elektroonilised kompositsioonid, mida ta rikastab abstraktsete viiulimotiividega. Kui üldse, siis just sellisel moel saab folkmuusika pärand jõuda ka uute generatsioonideni, kuna kadunud on nn juurtemuusikale omane tolmusus.

Nii Sudan Archives kui ka Maris Pihlap teevad parimas mõttes 21. sajandi popmuusikat, lihtsalt nende vahenditeks on maailmamuusika ja folgi elemendid. Eestis on elektroonilise folkmuusika näiteid küll mitmeid (Tintura, Leikki, Puuluup), kuid just Pihlap paitab nende sealt kõige teravamalt välja. Eesti jääb tema loomingu jaoks liiga väikseks, seega tasub vaid loota, et tema debüütplaati avastavad ka kuulajad väljaspool meie riigipiire.

Võtke 17 minutit ja kuulake kodumaise popmuusika värsket ja põnevat häält. Usun, et see ei tohiks külmaks jätta.