Kodune kultuurisoovitus | Rootsi hulljulge õuduspõnevik "Red Dot"

Mis saab juhtuda, kui kaks noort otsustavad minna Põhja-Rootsi lagedatele lumeväljadele telkima minna, et vaadata virmalisi? Enamikes filmides oleks see ilmselt nunnu ja maaliline rännak, Netflixi jõudnud õuduspõnevikus "Red Dot" läheb aga kõik valesti.

On isegi veidi üllatav, et Netflix nii julge filmi enda kavasse võttis, kuna lavastaja Alain Darborgi linateost "Red Dot" võib tegelikult nimetada isegi exploitation'iks. Selles üsna klassikalises hollywoodiliku põnevusloo "kaht pealtnäha süütut tegelast hakkavad taga ajama pahad" mudelis keerab režissöör vindi ikka kümnekordselt üle ja šokeerib vaatajat nii pööraste momentidega, mida ootaks pigem mõne žanrifestivali öistelt linastustel.

Küll aga ei suuda "Red Dot" lõpuni otsustada, millise suuna peaks valima: ühelt poolt on see justkui kõige sõgedam B-film, kuid teisalt hoiab ekraanil toimuvat käimas tõsine ja kaugeltki mitte naeruväärne lugu. Need kaks poolust ei klapi lõpuni päris hästi kokku, aga oma veidruses ja käsitlematuses on Darborgi linateos ikkagi vaatamist väärt. Nõrganärvilistel mitte ei soovita, vaid lausa käsin see vahele jätta...

Tendentsina on huvitav, et Netflix on võtnud väga tugeva fookuse Rootsi ja Norra filmi- ja sarjatoodangule. Viimasel ajal on valikusse ilmunud nii mitmed tugevaid draamasid ("Home for Christmas") kui ka pööraseid žanrifilme ("Cadaver"), samuti on tekkimas üsna tugev kataloog Rootsi filmipärandist (1920. aasta Mauritz Stilleri film "Erotikon" näiteks!). Lõpuks ometi ka veidi vaheldust Netflixi India-lembusele.

Žanrifilmi fännidele peaks aga "Red Dot" olema lausa kohustuslik. Lugu teeb ootamatuid pöördeid ning on šokeerivale vägivallale ja ebamoraalsusele vaatata väga meelelahutuslik. Põnev pärl, mida ilma Netflixita kindlasti poleks võimalik siinmail näha.