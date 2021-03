Kodune kultuurisoovitus | Pöörane lasteraamat "Detektiiv Pepu"

Pealkiri pole lihtsalt pettemanööver, vaid tõepoolest: Jaapani lasteraamatusarja "Detektiiv Pepu" peakangelane ongi uurija, kellel on pea asemel suur tagumik. Kuigi esmapilgul võib selline kontseptsioon tunduda täiesti mõistmatu, siis tuleb ootamatu lähenemine asetada Jaapani meelelahutusmaailma laiemasse konteksti. Nende nihkes huumorit arvestades loksub kõik paika ning detektiiv Pepu ja tema abilise, pisike pruuni eluka Brauni seiklused tunduvad küllaltki normaalsed.

Kui aga pepu-aspektist kõrvale vaadata, siis on loomingulise kollektiivi Troll – kuhu kuuluvad Tanaka Yoko (tekstid) ja Fukasawa Masahide (pildid) – lähenemine igati lapsesõbralik. Sarja esimesse raamatusse on koondatud kaks lõbusat juhtumit, milles võib näha teatud sarnasusi Itaalia lasteraamatusarjaga "Geronimo Stilton" või isegi Prantsuse legendaarse koomiksiga "Tintin". Lugeja saab mõistatusi ka ise kaasa lahendada ning rikkalikult illustreeritud lehekülgedele on peidetud varjatud detaile, mis pakuvad ka kõige noorematele lugejatele otsimist ja avastamisrõõmu.

"Detektiiv Pepu" avaraamat on küll kiire ja põgus lugemine, aga teosele tasuks võimalus tasuks anda ka täiskasvanutel: luuletaja Kalju Kruusa tõlge on mahlakas ja rikkalik, lisaks võib teost pidada ka omamoodi paroodiaks lokkavale koomiksivaimustusele ja kümnetele "Sherlock Holmesi" uusversioonidele. Kas olete näinud varem detektiivi, kes vihahoos pätile näkku puuksutab? Novot siis.

Meil on Eestis algupärase lastekirjandusega väga hästi ning pidevalt ilmub uut ja huvitavat, mida tasub lugeda nii noortel kui ka vanematel, kuid kirjastuse Hea Lugu algatus tuua siinsete lugejateni ka üks täiesti hullumeelne rahvusvaheline hitt-teos on kiiduväärne. Jääb vaid loota, et õige pea ilmuvad ka "Detektiiv Pepu" järgmised osad. Üks potentsiaalne ostja on igatahes olemas!