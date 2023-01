Kruusa Kalju: olen vabavärssidest pea täielikult loobunud

Kruusa Kalju sõnas, et värskesse luulekogusse "Üleelamiste vanake" on koondatud põhiliselt 2018. kuni 2021. aastani kirjutatud looming. "Minu enda jaoks on see maamärgiks, kuna see on läbinisti kirjutatud mõõdulises värsis, ma olen seda ka varem kirjutanud, kuid on olnud alati vabavärsiga segamini," selgitas ta ja lisas, et kuna ta on tõlkinud ja tegelenud klassikalise Jaapani luulega ning tankadega, siis imbus see paratamatult temasse sisse ning ta hakkas ise samamoodi kirjutama.

"Olen aru saanud, et see on väga kummitav luulevorm, mis lausa kutsub endas sõnastama mingeid kogemusi," mainis ta ja lisas, et tänu sellele vormile saab ta kiiresti mingid kogemused luulevormi panna. "See jääb mulle meelde, ma ei pea seda kohe isegi arvutisse lööma, esimest korda elus olen võtnud kasutusele ka märkmiku, millest on väga palju abi olnud."

"Ma saan lihtsalt elu keskel teha luulevormis märkmeid ja ma olen sellises stiilis kirjutanud juba mitusada pala, värskesse teosesse on valitud 200 neist," ütles Kruusa Kalju ja lisas, et ta on hakanud sellest vormist juba ka vaikselt loobuma, sest tahaks liikuda uutele radadele. "Ma mõistan, miks jaapanlased on juba 1000 aastat vihtunud samas vormis, see ongi väga hea vorm, mida olen nüüd toonud ka eesti luulesse."

Algselt plaanis autor mahutada teosesse mõõdulise luule kõrvale ka vabavärsse, kuid tajus mingil hetkel, et need ei tule tal enam nii hästi välja. "Need ei paku mulle endale enam pinget ka väga, seega ma olen neist peaaegu loobunud," tõdes ta ja lisas, et põhiliselt leiab teosest argielulisi tekste. "Poliitilised, müütilised, religioossed ja kõik muud ülevamad teemad jätsin välja, isegi siis, kui ma olin need kirjutanud, siis ma tundsin, et sellesse kogumikku need ei sobi."

Tema arvates on teos igati loetav ka algusest lõpuni. "Ta on ikkagi enam-vähem ajalises järjestuses ja järgib elukäiku, tegelikult ta kajastab kuidagi ka viimaste aastate mullistusi, näiteks koroona-aega, ühel hetkel jäädakse koju karantiini, lapsed jäävad koduõppele ja kõik need on seal sees," ütles ta ja lisas, et samas ei takista miski lugemast tekste ka suvalisest kohast. "Võtta lahti, lugeda paar pala, võtta teisest kohast lahti ja jätta need kuidagi meelde mõlkuma."

Loomingu Raamatukogus ilmumine on Kruusa Kalju sõnul väga oluline. "Seni olen avaldanud teoseid enda kirjastatuna imepisikestes trükiarvudes ning selles valguses tundub see üldse mu esikkogu olevat, mis alles hakkab inimesteni jõudma, seni olen olnud nurgatagune, peaaegu põrandaalune luuletaja, ma isegi ei tea, kui paljud mu nime teavad."