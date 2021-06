Eesti lastekirjanduse keskuses avatakse Aljoscha Blau isikunäitus

Aljoscha Blau illustratsioone iseloomustab kirglikkus, mitmekihilisus, üllatuslikkus ja humoorikus. Tehnikatest eelistab ta guašši, mille tutvustamisele ning õpetamisele on Blau pühendanud ka raamatu "Multitalent Gouache" ("Multitalent guašš"). Illustraatori töödest kumavad läbi järjepidevad loomingulised otsingud, mis on toonud kaasa märgatavaid muutusi tema kujutuslaadis.

Näituse kuraatori Viive Noore sõnul on ka Eesti publikul olnud võimalik nende arengute tunnistajaks olla: "2015. aastal lastekirjanduse keskuses toimunud Blau isikunäitusel olid väljas hoopis teistsuguse stiiliga tööd. Need olid viimistletumad ning neis võis ära tunda vene illustratsioonikoolkonnale omaseid jooni. Tänavusel näitusel olevad pildid on märksa visandlikumad ja need annavad tunnistust illustraatori kõrgeltarenenud käsitööoskusest. Tema isikupärastest ja hoogsatest illustratsioonidest õhkub maagiat," lausus Noor.

Aljoscha Blau sündis 1972. aastal Peterburis ja kasvas üles kunstnike perekonnas. Oma lapsepõlve suved veetis ta perega Narva-Jõesuus. 1990. aastal kolis Blau Saksamaale ja õppis Hamburgi Rakendusteaduste Ülikoolis (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg) illustratsiooni ja graafikat. Esimese raamatu illustreeris Blau juba õpingute ajal. 2002. aastal kolis kunstnik Berliini ning elab seal siiani. Alates 1990ndate lõpust on Blau illustreerinud üle kuuekümne laste- ja täiskasvanute raamatu. Ta on loonud mitmeid graafilisi seeriaid ja avaldanud kaks autoriraamatut. Blau on ka hinnatud kunstipedagoog, kes on õpetanud saksa, itaalia, prantsuse ja taani kunstiüliõpilasi.

Aljoscha Blau on oma illustratsioonide eest pälvinud rohkelt auhindu. Nende hulgas on Saksamaa tähtsaimad lasteraamatupreemiad Troisdorfi pildiraamatuauhind (Troisdorfer Bilderbuchpreis) ja Saksa noorsookirjanduse auhind (Deutscher Jugendliteraturpreis). 2008. aastal arvati ta IBBY aunimekirja. Samuti on ta pälvinud BolognaRagazzi auhinna (BolognaRagazzi Award) ja Austria riikliku laste- ja noortekirjanduse auhinna (Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis). Ta on korduvalt olnud Astrid Lindgreni mälestusauhinna (Astrid Lingren Memorial Award) nominent.

Kunstnik on osalenud isiku- ja grupinäitustel Saksamaal, Austrias, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Jaapanis, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Serbias, Slovakkias, Taanis, USAs, Uus-Meremaal, Venemaal jm. Eestis on tema töid eksponeeritud Tallinna Illustratsioonitriennaalil, Eesti Lastekirjanduse Keskuses ja näitusel "Meremuinasjutud".