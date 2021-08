Lastekirjanduse keskuses avatakse Itaalia illustraatori Fabiana Bocchi isikunäitus

Eesti lastekirjanduse keskuse illustratsioonigaleriis on avatud Itaalia illustraatori Fabiana Bocchi isikunäitus "Unelmate teater". Näitust on võimalik külastada 31. augustist kuni 25. septembrini.

Lastekirjanduse keskuse kunstieksperdi Viive Noore sõnul kasutab Bocchi Itaalia illustraatorite seas levinud tehnikaid silmapaistvalt erineval viisil. "Kui tavaliselt on Itaalia pliiatsijoonistus kerge ja õrn, siis Bocchi käekiri jääb silma just selle realistlikkuse ja sünguse poolest, tema pildid ei paista esmapilgul just eriti lapsesõbralikud, kuid kindlasti on siin uurimist igas vanuses kunstihuvilisele," lausus Noor.

Ühe osa Bocchi näitusest moodustavad tema entsüklopeedilised või uurimuslikud joonistused merineitsitest. Illustraator justkui proovib üles joonistada selle mütoloogilise olendi erinevad liigid. "Neid isemoodi ja silmapaistvaid joonistusi võib vaatama jäädagi," lisas Noor.

Fabiana Bocchi on lõpetanud Paolo Toschi nimelise riikliku kunstiinstituudi. Samuti on ta end täiendanud Londonis St. Martini koolis, Sarmede illustratsioonikoolis, võtnud Maurizio Quarello juhendatud kursuseid Macreata Kaunite Kunstide Koolis ja läbinud M. Sowa jt juhendamisel mitmeid õpitube. Ta teeb koostööd kommunikatsioonibüroode ja kirjastustega, õpetab maalimise kursuseid ning viib läbi töötube alg- ja põhikooliõpilastele. Ta on teinud koostööd paljude kirjanikega ning on andnud välja hulga raamatuid ühes Itaalia lastekirjaniku Serenella Quarelloga.