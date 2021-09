Lastekirjanduse keskuse programmijuht: Põhjamaade lastekirjandus on väga kirev

Kirjanduskeskuse ruumid on näitust ette valmistades endale uue ilme saanud. Seintelt ja riiulitelt vaatavad vastu tuttavad raamatu-kangelased, kuid teadmisi jagatakse ka vähem tuntud iidsete Põhjamaade muistendite ja mütoloogiliste tegelaste kohta. Septembris-oktoobris viiakse läbi juhendatud elamustuure kooliklassidele.

Näituse eesmärk on inspireerida lapsi oma enda muinasjuttu ja lugusid looma.

"Põhjamaade lastekirjandus on väga kirev ja põnev," ütles Eesti lastekirjanduse keskuse programmijuht Katrin Tõnisson ja lisas, et näituse üheks läbivaks tegevuseks on see, et iga laps, kes näitust külastab, saab endale passi, mille abil hakkab ta endale looma oma lugu.

"Näituse käigus panevad nad kirja häid mõtteid, mis lugu nad tahaks teha, mõtlevad välja mõne põneva tegelase, kes võiks nende loos kangelaseks olla, kus see lugu võiks toimuda ja mõned tegevusliini põhiideed saab ka kirja panna," selgitas ta ja lisas, et koju minnes saavad nad kokku panna soovi korral päris pika jutu.

Kui Põhjamaade raamatunäitus on ennekõike kooliealistele suunatud, siis lastekirjanduse keskuses avatud teine näitus, Fabiana Bocchi "Unelmate teater" pakub silmailu pigem täiskasvanutele.