Lastekirjanduse keskuses saab seigelda Põhjamaade lugude seas

Näituse idee autor on Islandi kirjanik ja illustraator Kristin Ragna Gunnarsdottir. See tutvustab mänguliste tegevuste kaudu iidseid Põhjamaade muistendeid ja muinasjutte ning tänapäevaseid raamatulugusid. Nii näevad külastajad, millistes rahvajuttudes peituvad tänapäeval Skandinaavias populaarsete lastejuttude juured. Islandilt alguse saanud näitus on varem rännanud Leedus ja Lätis ning igas riigis on see avatud erinäolises ja uues kuues. Nii ka Eestis, kus lisaks mütoloogilistele Põhjala kangelastele kõneldakse meie koduste rahvajuttude tegelastest.

"Kirjandus on midagi, mis ühendab ja inspireerib, laiendab silmaringi ning arendab loovust. Mul on hea meel, et ühes Eesti Lastekirjanduse Keskusega saame tuua noorte lugejateni laia valiku Põhjala ja Eesti kirjandust. Koos viime huvilised põnevale reisile maailma, kust leiab eest juba nii tuttavaid kui ka täitsa uusi kirjanduskangelasi," sõnas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse noorte- ja kultuurinõunik Andra Heinat.

Näitus on raamatuhuvilistele avatud 26. augustist kuni 30. oktoobrini.