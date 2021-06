Merle Lilje: oli aeg, kui eesti autorid võistlesid, et Lainele laule kirjutada

"Terevisioonis" meenutas ansambel Laine, kuidas nõukogude ajal oli ka aeg, kus välismaa esitajate lugusid laulda ei tohtinud ja nii võistlesid eesti autorid, et ansamblile esitamiseks laule teha.

"Ilmselt meil kõigil on esimene meenutus filharmoonia estraadistuudiost, sest sealt me alustasime õpinguid ja sealt meid nopitigi Laine konkursile ja siin me oleme," rääkis ansambel Laine liige Merle Lilje.

"Kui olid andekas, siis suunati sind ka mujale esinema, näiteks varieteesse ja solistidega kontserte tegema," lisas Krista Ginbergs-Raigla.

"Tol ajal oli Eva Klink see tore naisterahvas, kes eesotsas juhendas meid ja see oli fantastiline aeg," rääkis Sirje Põllu. "Kahju, et estraadistuudiot ei ole enam. Nimi võib teine olla, aga noored võiks nii õppida liikumist, lavaeetikat ja muud. Meie praktiliselt ju elasime siin majas."

Nad tõdesid, et estraadiostuudio oligi kui kool, kus õpiti näitlejameisterlikkust, solfedžot, hääleseadet, õpetajateks Malle Pärn, Ants Korv, Mare Väljataga, Tiit Saluveer ja Helgi Mõttus.

"Kui räägime Laine algusajast, siis polnud ju võimalik laulda välismaa autoreid ja oli aeg, kui eesti autorid kirjutasid spetsiaalselt Lainele laule ja lausa võistlesid selle nimel, et kes saaks kirjutada laule, mida laulaksime - Uno Naissoo, Arvet Haug, Kustas Kikerpuu, Raivo Tammik. Need olid toredad estraadilaulud, mida tänapäevalgi laulame," rääkis Lilje.