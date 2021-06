Ringlusesse jõuavad eestlaste kujundatud kaheeurosed soome-ugri mündid

Uued erikujundusega kaheeurosed mündid on pühendatud soome-ugri rahvastele. Neil on kujutatud Karjalas asuva Äänisjärve kiviaegsetelt kaljujoonistelt pärit päikese, põdra, jahimehe ja veelinnu kujutised. Äänisjärve kaljujoonised on esitatud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Mündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal ning jõuavad pankade ja jaekaubanduse vahendusel käibesse alates 16. juunist. Münte vermiti miljon tükki, millest 12 000 on pakendatud meenetootena mündikaarti. Mündid vermiti Leedu rahapajas.

Võidutöö autor Al Paldrok käis mündil kujutatud sümboleid kaljudelt kopeerimas 1984. aastal teadusliku ekspeditsiooni raames. Paldrok on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia skulptuuri erialal, lisaks õppinud Helsingi ja Oslo kunstiakadeemias. Ta on kontseptuaalse kunstiõppeasutuse Academia Non Grata üks rajaja ja Non Grata kunstigrupi juhtfiguur.

Madis Põldsaar on enam kui kümneaastase kogemusega graafiline disainer, kes on spetsialiseerunud logode ning brändi identiteedisüsteemide väljatöötamisele. Praegu täidab Madis Põldsaar sama fookusega graafilise disaineri rolli agentuuris Brand Manual.