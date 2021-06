Linnafestival Grom avaldas esinejad, üles astub ka Rootsi ansambel Truckfighters

"Truckfighters täiendab suurepäraselt pealava programmi. Gromi jõuks on alati olnud julge lähenemine programmile ja žanripiiride lõhkumine. Usun, et Truckfighters sobib suurepäraselt Tommy Cashi ja Shortparise kõrvale ning annab festivali programmile uue vaatenurga," rääkis Gromi peakorraldaja Roman Demtšenko.

"Noorte energiast täis puhutud spordipargi lava toob eklektilise valiku ning toore jõu," ütles festivali programmi kuraator Madleen Teetsov-Faulkner. "Meie missioon oli anda sellele lavale just noortest pungil esinejatenimekiri, mis näitab ehedalt kohaliku alternatiivse muusika tulevikku. Need on kompromissitud ja kartmatud artistid, kes on meile silma jäänud oma entusiasmi ja muusikalise innovatiivsusega."

Kõik festivali muusikaprogrammi artistid: Tommy Cash, Shortparis (RU), Truckfighters (SE), Zahir, AKLI (LT), Gnoomes (RU), White Gloss, Bible Club, Köster, Manna, KEETAI, Smoke Break.