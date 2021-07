Linnafestivali Grom eelpeol esineb Kedr Livanskiy Venemaalt

Moskvas sündinud Yana Kedrina ehk Kedr Livanskiy on laulja ja produtsent, kelle elektrooniline pop laenab 90ndate tekno ja jungle'i esteetikast ning eeskujudest, nagu Inga Copeland, Laurel Halo või Florian Kupfer. Sõpradega koos on Yana ka Moskva elektroonilise plaadifirmaa ja kollektiivi John's Kingdom asutaja.

Fremen küll elab parajasti Tallinnas, kuid on pärit hoopiski Poolast. Ta usub, et muusika suudab muuta maailma ja tema elektroonilise muusika sette iseloomustavad mürased helid ja elemendid kurjade vaimude väljaajamisest kuni joogani.

Gretchen Lawrence on varasemalt tuttav ka nime Regret alt, tuntud nii videokunstniku, DJ kui ka muusikuna pööraste live-esinemistega. Viimase väljalaske "Hunger" kohta kirjutas Lauri Tikerpe, et see on kuidagi füüsiline, nagu performance.

Error! on Madleen Teetsov-Faulkner ehk pool DJ-duost Error! Error!, mh vastavate raadiosaadetega Raadio 2 ja IDA lainetel. Teetsov-Faulkner on Sveta Baari üks eestvedajatest ning tegutseb ka linnafestivali Grom meeskonnas.

Linnafestival Grom toimub 14. augustil Lasnamäel Kivila spordipargis. Laval on teiste hulgas Shortparis Venemaalt ja Tommy Cash, kes esitleb oma uut albumit.