Klassikaraadiost saab öösiti "Dekameroni" kuulata

Dekameron on kreeka keelest moodustatud sõna, mis tähendab "kümme päeva" või "kümne päeva raamat".

"Need novellid jutustati kümne päeva jooksul seitsme daami ja kolme noormehe kombekas seltskonnas viimase hukatusliku katku ajal. Neis novellides näeme lõbusaid ja kurbi armastuslugusid ning muidki haruldasi juhtumeid. Usun, et nii ühel kui ka teisel korral ei jää igavus eemale peletamata. Ja kui see nõnda on, siis tänagem selle eest Amorit!"

Nii on öelnud Giovanni Boccaccio 14. sajandi keskel Itaalias neid lugusid kirja pannes.

"Dekameroni" loevad Andres Raag ja Ursula Ratasepp.

Raadioteater salvestas sarja tänavu juunikuus.

Giovanni Boccaccio "Dekameron" on Klassikaraadios südaöösiti alates 22. juunist.