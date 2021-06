Tuulikki Bartosik andis välja lühialbumi "Fýri"

"Metsas lindistamine on omamoodi seiklus. Kõigepealt tuleb loota, et ilmateade paika peab. Siis tuleb käia esmalt sobivat kohta otsimas ja lindistamist katsetamas. Kunagi pole kahte samasugust metsasessiooni, seega kusagilt sama kõlaga jätkata pole võimalik," selgitas Bartosik.

"Olen aastate jooksul harjunud nende ettevalmistustega ja teinekord tundub, et kaasavõetud lindistamistarvikute ja muude vajaminevate asjade sättimisel lindistamiskohta saab metsast minu elutuba," lisas ta.

"Mulle meeldib kohutavalt see avarus, mis mu pea kohal ennast lahti rullib. Heli kulgeb ümber minu ja üles-alla, selline tunne tekib, et okaspuudelt tagasi peegeldades embab mu pilli heli mind soojalt ning mässib mind endasse," kirjeldas ta

"Olen igatpidi muusika sees. Kuigi olen päris palju metsas lindistanud, siis iga sessioon jääb omamoodi meelde ja tekitab mõnusad positiivseid mälestusi ning inspireerib ka edaspidi."

Enne lindistust metsas otsis Bartosik enda sõnul kaua nende suurte tunnete tõlget muusikas, katsetas erinevaid muusika loomise meetodeid ja sobras nii sügaval endas kui see võimalik oli.

"Olin kahekesi oma sinise Piginiga, vahepeal armastasin teda ja vahepeal suisa vihkasin. Tundeid oli äärest ääreni." Muusika sündis residentuuripäevade jooksul Arvo Pärdi keskuses, helilooja ise komponeerimas Bartosiki kõrvalruumis.

Bartosik tunnistas, et Pärdi keskuse loomingutoas lõi kõik kuidagi selgeks, ei olnud midagi tekitatut ega teeseldut, oli tema, tema hing ja instrument ning Arvo Pärt kõrvaltoas klaverit mängimas.

"Vahepeal saime ukse taga kokku ja teretasime, mul oli põnev jälgida, et ka selline helimeister nagu Pärt, vajab vahepeal pausi ja et ka tema imelise muusika loomine on siiski tööprotsess nagu muusikakirjutamine ongi," tunnistas ta.

"Fýri" avab akna ja ehk ka ukse minu järgmisesse maailma, mida ma veel ei tunne ja ei tea, aga mis on äärmiselt põnev ja ootab avastamist. Mängides üksi, üksi ise loodud muusikat, pead olema hetkes ja kontaktis iseendaga ning loodavaga, minu jaoks ei ole seal mingit muud teed," lisas Bartosik.

"Fýri" lindistamisel aitasid kaasa assistent Kristel Kolkanen, helirežissöör Siim Mäesalu. Muusika autor on Tuulikki Bartosik. Live-video lindistas maikuus Manufaktuuris Backstage Records ehk Kaspar Kluge ja Martin Mänd.

