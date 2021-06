Vanemuise suvelavastus "1984" jõuab publiku ette

Orwelli romaani sündmused leiavad aset totalitaarses riigis nimega Okeaania, kus valitseb Suure Venna kultus, iseseisev mõtlemine on keelatud ning inimesi kontrollitakse ja jälitatakse igal võimalikul moel. Ajalugu on ümber kirjutatud ja olevik salastatud, Armastuse-, Külluse-, Rahu- ning Tõeministeeriumi meelevallas on inimesed kui tillukesed putukad, kelle isiklikud mõtted ja tunded on täiesti ebaolulised. Loo peategelane Winston Smith avastab endas ühel päeval teisitimõtleja ning hakkab märkama end ümbritsevaid valesid.

Karl Laumetsa sõnul tegeleb tema lavastus sellega, mis juhtub inimesega olukorras, kus tõde ja moraal on lootusetult ära lagastatud. "Lavastus räägib inimlikkusest, inimlikust tõest ja sellest, mis teeb inimesest inimese ja isiksuse."

Uuslavastuse alus on briti näitekirjanike Robert Icke´i ja Duncan Macmillani dramatiseering, mille tõlkis Tõnis Arro. Lavastusmeeskonda kuuluvad veel kunstnik Kristjan Suits, muusikaline kujundaja Vaiko Eplik, valguskunstnik Rene Liivamägi ja videokunstnik Epp Kubu.

Osalistena on tegevad näitlejad Robert Annus, Gert Raudsep, Maria Annus, Hannes Kaljujärv, Marika Barabanštšikova, Ott Sepp, Maarja Johanna Mägi, Kaarel Pogga, Ken Rüütel ja teised.

Lavastust "1984" näeb kümnel korral kuni 10. juulini Tartus Kammivabriku sündmuskeskuses (Teguri 28a), samas paigas, kus etendus ka Vanemuise eelmine suvelavastus, kaks suve menukalt mängitud "Kirvetüü".

Orwelli romaani "1984" on seni Eestis lavastatud vaid korra, aastal 1989, kokkusattumusena praegusest mängupaigast vaid kilomeetri kaugusel (Tähe 33) asunud stuudioteatri Munev Aine saalis, dramatiseerija ja lavastaja oli toona Jaan Kiho.