Tartu kunstimajas avatakse Silver Vahtre isikunäitus "Tartu kollaažid"

Tuntud disainer, linnakujundaja, graafik, teatri- ja filmikunstnik Vahtre nimetab oma mullu valminud suureformaadilist sarja "Tartu kollaažideks", sest mida see kunstniku tehtud pilt siis ikka muu on kui kollaaž. Olgu see siis portree või maastik ning kasvõi üdini realistlik, ikka on kunstnik selle enesele omasest nägemusest kokku joonistanud.

Vahtre seekordne pildirida on midagi unenäolist. Suveräänse ja ainet tundva kogenud kunstnikuna käsitleb ta materjali täiesti vabalt, ilma võltshäbi või peidetud poliitilis-kultuurilis-usulise korrektsuseta. Seetõttu sünnivad kooslused urbaansetest keskkondadest, inimestest seal sees ja ajaloolistest viidetest, mis ometigi pole mingid lihtsad unenäod, vaid üsna mõtlemapanevad jutustused.

Tööd on digitaalselt kujundatud ning näitus on avatud 25. juulini.