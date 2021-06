Vahtre Tartust: see linn on nagu ilusate hammastega suu, kust on mõned hambad välja löödud

Silver Vahtre seekordne pildirida koosneb justkui Tartu kõverpeeglitest, sest nii mõnedki annavad sarkastilise ja humoorika vaate linna valupunktidele.

"Tartust, nagu ka paljude teiste linnade puhul, on üle käinud sõda. Mõneti on see linn nagu üks ilusate hammastega suu, kust on mõned hambad välja löödud. Need hambaaugud, võib-olla me oleme nendega harjunud, võib-olla on mõned isegi meeldima hakanud. Aga võib-olla me igatseme, et sinna kasvaks uus hammas," rääkis kunstnik Silver Vahtre "Aktuaalsele kaamerale". "Me näeme, et need vaidlused on igapäevased. Ja nad peavadki olema."

Urbanistlikes ja unenäolistes graafikates peitub mitmeid ajaloolisi viiteid ja kümneid tuttavaid nägusid, keda omavahel kokku tuues on tekkinud omaette mõtlemapanev jutustus. Nagu ütleb ka autor, pole need mitte lihtsalt kollaažid, vaid lavastused.

"Kõige esimesena sa näed seda kiiksu, kus ta on pannud kokku kooslused, mida sa ei ootaks," rääkis Tartu Kunstimaja kuraator Peeter Talvistu. "Kui oled esimese pihku itsitamise ära teinud, siis hakkad vaatama neid üksikuid detaile ja poose, kelle keha on kelle pea otsa kleebitud ja nii edasi. Sealt juba tekivad omaette lood, kus ta mõnedes kohtades ikka päris teravalt äsab."

Näitus on Tartu Kunstimaja suures saalis 25. juulini.