Arhitektuurikeskus alustab giidituuridega rahvusraamatukogu salapaikadesse

Eesti arhitektuurikeskuse juhi Raul Järgi sõnul on Raine Karbi projekteeritud Eesti rahvusraamatukogu näol tegemist postmodernistliku arhitektuuri musternäitega ning viimase nõukogudeaegse gigantse ehitisega Eestis. "Kümnekorruseline Eesti rahvusraamatukogu on massiivne monument, mida teavad küll kõik, kuid senini ei ole just paljudele avanenud võimalust hoonet nii mitmest küljest näha," kinnitas ta ja lisas, et lisaks lugemissaalidele on hoones põnevaid paiku keldrist pööninguni, aalates projekteeritud basseinist ja amfiteatrist kuni hoone katusel avaneva vaateni, kust näeb 13 Tallinna kirikutorni."

Järg lisas, et arhitektuurikeskus jätkab suvel giidituuride korraldamist ka teistes igapäevaselt suletud hoonetes: Tallinna linnahallis, Balti manufaktuuris ja Patarei merekindluses.

1993. aastal avatud Eesti rahvusraamatukogu on Baltikumi suurim raamatukogu, mille projekteeris Raine Karp ning hoone sisekujundajaks oli Sulev Vahtra. 2021. aasta lõpul suletakse hoone mitmeaastaseks rekonstrueerimiseks. Eesti arhitektuurikeskuse giidituurid Eesti rahvusraamatukokku algavad 17. juulist ja toimuvad eesti ja vene keeles.