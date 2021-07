Eesti keeles ilmus J. G. Ballardi romaan "Koleduste väljapanek"

Sünopsis:

"Koleduste väljapanek" viib lugeja rännule läbi lootusetuse ja ilu kummalise sulami, milles reaalsus võtab jätkuvalt uusi vorme. Apokalüptilised maastikud vahelduvad veidra erootikaga, poliitilised atentaadid lähevad üle seriaalseteks auto- ja lennukiõnnetusteks, sürrealistlik poeetika seguneb ulmeliste kujutlustega ja kõike seda vahendab meile pidevalt kuju ja nime muutev peategelane, kelle sihiks näib olevat alustada kolmandat maailmasõda meie peades.

Kirjandusteadlase Jaak Tombergi hinnangul käsitleb "Koleduste väljapanek" meisterlikult tehnoloogia muundavat mõju inimteadvusele, kehale ja ihadele. "See kirjeldab tegelikkust, mis on täiesti sünteetiline, läbinisti vahendatud, pöördumatult linnastunud ja tehniliselt küllastunud," ütles ta ja lisas, et Ballard vaatleb seda kliiniliselt neutraalse pilguga ning küsib lugejalt üksnes vaikimisi, kas sellest on enam väljapääsu.

Kultuurikriitik Tõnis Kahu arvates pole Ballardi "Koleduste väljapanek" hoiatusromaan. "Ta ei osuta millelegi, mis võiks juhtuda, katastroof on teose maailmas juba teoks saanud."