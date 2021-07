Eestis saab esimest korda näha Läti filmidiiva Vija Artmanega seotud kunsti

Vija Artmane tütar Kristiana Dimitere on skulptor. Stiilne Žiguli tõi ta koos tema koeraga Viljandisse Kondasesse ja nüüd näebki seal skulptuure, mis muidu on kunstniku Riia-lähedases kodus. Kõik need on koondatud "Universumi muna" nime alla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõned teosed on pühendatud ka emale. "Ma teen kunstnikutööd ainult seepärast, et ma ei saa seda mitte teha. Kunstnikel on omapärased tundlad, millega nad tunnetavad oma eluajal kogu ümberkaudset maailma," rääkis Dimitere.

Naivist Juris Mihels ehk Juritis pole küll Vija Artmane pere liige, kuid sellega tihedalt seotud - Juritis elab metsade keskel Artmane poja Kaspars Dimitersi peres. Sest üksi ta ei saaks - väiksena vigastas kasuisa teda nii hullusti, et see lõppes pika intensiivravi ja mõjuga kogu eluks. Nüüd maalib ta kirikuid ehk seda, mida ta eelmisel ööl unes on näinud. Aga Juritis ja Kaspars Dimiters ka ehitavad kodukirikut.

Dimiters omakorda tähendab lätlaste jaoks palju - aastaid tagasi ülipopulaarne muusik, laulja ja sõnade autor. Nüüd avalikust elust eemale tõmbununa läkitab ta rahvale aeg-ajalt oma alltekstirohkeid laule elust endast, isegi maksuametist on ta loo teinud.

On väike ime, et eestlased eesotsas Kondase juhi Mari Vallikiviga on selle kõik avastanud ja osa Viljandisse toonud.

"Meie tänapäev ei tekita naiviste juurde. See on väga harv. Ma tõepoolest pole leidnud midagi sarnast tänapäeva Eestist, et oleks tõepoolest selline rikkumata. Kunstitegemise tung, mis on ilma igasuguse tausta ja teadmisteta nii suur," selgitas Vallikivi.

Kirik on tähendanud palju kogu Vija Artmane pere jaoks.