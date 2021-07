Pootsi veinimõisas etendub seiklusrohke "Nõidkapteni needus"

Mängupaik veinimõisa tiigil on muljetavaldav, eriti tõmbab pilku suur piraadilaev, kus näitemängu tegevus valdavalt käibki. Tribüün on sellise kaldega, et laval toimuv on igaühele nagu peo peal. Ja laval ehk laeval liigub igasugu tegelasi. Kõigepealt muidugi piraadid, keda on koguni kaks.

"Ta peaks olema natuke toredam mereröövel, kui see teine mees, keda Pääru Oja mängib. Aga kokkuvõttes: mereröövel on ikkagi mereröövel," märkis kapten Morgani osatäitja Mikk Saar "Aktuaalsele kaamerale".

"Selliseid mereröövleid on väga mõnus mängida. Kui ma noorem olin, siis sain mängida ainult neid poisse, kes olid esimesed armastajad kogu aeg. See hakkab pikapeale ära tüütama. Nüüd on saabunud mingi vanus, kus saab kurjemaid või natuke tõsisemaid tegelasi mängida ja see on tore," lisas ta.

Saart on lavastusse vaja veel selle tõttu, et siin laudakse ka. Muusika on Ardo Ran Varreselt. Reeli Reinausi triloogia järgi tegi dramatiseeringu lavastaja Anti Reinthal ise. Et see just Pootsi veinimõisas lavale jõuab, oli omamoodi juhus.

"Kaks aastat tagasi mõisaomanikega saime tuttavaks, siis nad hakkasid vaikselt rääkima, et siin võiks midagi teha, et nende isal on ammune plaan, et siin võiks olla kultuuriürituste koht ja nii edasi. Siis me hakkasime vaikselt vaatama, et kus ja mida. Kõigepealt sees ja niimoodi. Siis tekkis ühesugune arusaam, et kui tahta sellist võimsat kohta avada, siis seda tuleb teha suurelt," rääkis Reinthal.

"Ma pean ütlema, et ma tunnen ennast nagu "Kariibi mere piraatide" filmis praktliselt. Mina ei tea, et Eestis oleks sellist etendust veel tehtud. Ja tegemist ei ole sellise titeka looga, vaid ikka noortele ja peredele suunatud tükiga. Siin on nii püstolipauke kui tormi kui armastust või seiklust, siin on kõike absoluutselt," sõnas Ellen Kilgas, kes kehastab kapten Morgani paremat kätt, tüürimeest Sebastianit.

Esietendus on kolmapäeval, 14. juulil.