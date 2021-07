Saueaugu teatritalus etendub Ernst Enno motiividel põhinev lavastus "Kadunud kodu"

"Kadunud kodu" on unenäoline rännak läbi eri aegade, mille keskmes on kodu ja juurte otsimine. Peategelane Joonatan kannab endaga kaasas mälestust talust Soosaarel, kuid on vastamisi dilemmaga, kas selle mälestuse jahtimine on tema ja ta pere jaoks õige valik.

"Lugu, mida me siin teeme võib-olla räägibki sellest, kuidas sellega, mis meil on, olla koos ja samal ajal minna oma eluga edasi ja mitte jääda sellesse kinni. Ega me ei pääse sellest, kes me oleme ja kust me tuleme," rääkis Põldma "Aktuaalsele kaamerale".

Põldma kirjutatud näidend tugineb Ernst Enno tekstide motiividele. Muusika kirjutas 12-liikmelisele koorile Pärt Uusberg ja lavastuse kunstnik on Jaan Toomik. Osatäitjatena astuvad üles Sander Roosimägi, Külli Teetamm, Meelis Rämmeld ja Aleksander Eelmaa.

"Kadunud kodu" pidi tähistama mullu Saueaugu teatritalu 20. suve ning Ernst Enno 145. sünniaastat, kuid siis kehtinud rangemate koroonapiirangute tõttu lükkus esietendus aasta võrra edasi. 20 aasta jooksul on Saueauguga olnud seotud rida Eesti kirjanduse ja teatri tuntud nimesid, kuid teatritalu peremehe Margus Kasterpalu sõnul on kohavaimu kujunemisel tähtis roll ka publikul.

"Ta on piisavalt kaugel selleks, et siia jõudes olla juba päriselt kohal, olla sisemiselt valmis astuma sellesse teatri võlumaailma. Võtma vastu seda, mida sellel õhtul näitlejad pakuvad. See on vastastikune kohaloleku kunst, kui ühte siinset autorit Tõnu Õnnepalu tsiteerida," märkis Kasterpalu.

Kõik "Kadunud kodu" etendused on juba välja müüdud.