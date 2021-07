Galerii. Säpinas esietendub Helena Kesoneni lavastus "Petserimaa igatsus"

Säpina vanas küünihoones esietendub laupäeval, 31. juulil Taarka pärimusteatri setokeelne draama "Petserimaa igatsus", mille on lavastanud Helena Kesonen ja dramatiseerinud Urmas Lennuk.

"Petserimaa igatsus" põhineb Petserimaa kirjaniku ja pikaaegse ajakirjaniku Ilmar Vananurme samanimelisel näidendil, mille on kohandanud Urmas Lennuk (Rakvere Teater). Vananurme tõsielulise näidendi peateema on piirideülene armastus, mille kohta võib öelda ka kontrolljooneülene armastus. Lavastuse kandev liin on piirid.

"Petserimaa igatsuse" dramaturg Urmas Lennuki juured on samuti kontrolljoone taga, Petserimaal. "Meeles on tohutu nõgesepõld, mis tare tagant hakkas. Vana saun, linatiik, eetri hõng, sahver ja suur valge koer Karo. Nõgesed olid hea peidupaik, kui sahvrist sai midagi näpatud või võivurriga kuulipildujat mängitud."

Aga nagu lavastuses, on ka elu täis kontraste. "Olen just kontrolljoone taga näinud üle ühe korra pilti, kus naine purjus meest aiakäruga koju veab. Olen näinud maltsa ning nõgestesse kasvanud haudu. Lagunenud talusid, millest mäletan lapsena, et seal või seal oli talu, aga nüüd laiub võsa või nõgesepõld. Olen näinud meeleheidet ja igatsust, mis võib tappa."

31. juulil esietenduv draama jõuab lavale Petserist kaheksa kilomeetri kaugusele jäävas Säpina külas asuvas Heina küünis. Näitlejatena astuvad üles Siim Angerpikk, Jekaterina Moskalenko, Lauli Otsar, Agur Seim. Lava ja kostüümid on kujundanud Triinu Pungits ning valguskunstnik on Enor Niinemägi (Tartu Üliõpilasteater). Lavastuses kõlab 2020. aasta muusiku tiitli Pälvinud Mari Kalkuni autorilooming.

Etendused toimuvad 5., 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21. augustil