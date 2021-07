Darja Popolitova laiendab uuel isiknäitusel ehte tavapäraseid funktsioone

"Serafita on fiktiivne tegelane, kes aitab mul laiendada ehte tavapäraseid funktsioone. Näiteks filmida ehteid nii, et vaatajal oleks palju huvitavam vaadata videoklippi kui autonoomset artefakti, mis on kinnitatud stendi külge," selgitas Poplitova.

Näitusel olevad õpetusvideod ning ehted-tööriistad on loodud nii, et need rahuldaksid inimeste konkreetseid vajadusi. Näiteks soovib keegi saada enesekindlamaks, keegi tuua ellu kaotatud lähedust ja keegi tulla toime agressiooniga.

Ekraanitõmmis Darja Popolitova videotööst "Kuidas rääkida võõrkeelt vigadeta". Autor/allikas: pressimaterjalid

Kunstnik ei pea materiaalsust mitte ainult füüsiliseks, vaid ka digitaalseks komponendiks. Nõid Serafita tegutsemine ekraanil muutub tema sõnul kehalisusega seotud "rituaaliks" – ilma selliste kantavate märkideta nagu ehted poleks inimelul sentimentaalseid lisaväärtusi – kinkimisrituaale, taktiilseid momente, isiklikke mälestusi.

Popolitova teoseid on kajastatud nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes väljaannetes. Hollandi kunstiajakirjas Current Obsession kirjutab ehtekunsti kriitik ja näitusekuraator Kellie Riggs Darja töödest nõnda: "Kuigi füüsilised ehted on Popolitova loodud olemus, on need samas üksnes osa tervikpildist või kollektiivsest persona'st, mida ta vaatajale tutvustab, kui neid ehteid internetis jagab."

Ekraanitõmmis Darja Popolitova videotööst "Kuidas teostada enesekontrolli". Autor/allikas: pressimaterjalid

Darja Popolitova on sündinud 1989. aastal Sillamäel, elab ja töötab Tallinnas ning on Eesti kunstiakadeemia doktorant. Oma töödes kasutab ta ehteid, digitaalseid tehnikaid ning videomeediumit. Viimasel ajal on Darja Popolitova osalenud näitustel Arnhemi muuseumis Hollandis (2020), kunsti- ja disainimuuseumis New Yorgis (2019), galeriis Kunstnerforbundet Oslos (2018). Darja Popolitovat esindavad galeriid Marzee Nijmegenis, Beyond Antverpenis, Door Mariaheides. Tema tööd asuvad Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumis, Arnhemi muuseumis ja ka erakogudes.

Popolitova loomingut on tunnustatud 2020. aastal Eesti kultuurkapitali aastapreemiaga, 2018. aastal kultuuriministeeriumi ja Adamson-Ericu stipendiumitega. Samuti on ta 2015. aastal pälvinud stipendiumi Noor Ehe.

Näitus on tehtud koostöös Jakob Tulve (videoefektid) ja Andres Nõlvakuga (helikujundus). Näitust saab külastada 5.–30. augustini 2021 iga päev (välja arvatud teisipäev) kl 11–18.