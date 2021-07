Muusikute kirbuturg viis kokku hobimuusikud ja professionaalid

Kirbuturule ootasid korraldajad nii neid muusikud, kellel on üle jäänud kasutatud pille, kui ka neid, kes just sellist pilli otsimas. Samuti väiketootjaid, kes ise pille valmistavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma pean tunnistama, et mina ise olen kallutatud, sest olen trummar ja stuudio omanik ja mind huvitab salvestustehnika ja trummid isiklikult," rääkis muusikute kirbuturu korraldaja Rainer Meinart.

Muusikud ja melomaanid lappasid vinüülplaate ning uurisid kassette.

"Kassette ei kuula, sest ei ole enam kuskil kuulata. CD-sid isegi autos ei saa enam kuulata. Aga vinüüle kindlasti, sest see on praegu popp teema, et vinüülimängija on olemas," rääkis Aap.

Kirbuturult võis leida ka tõelisi haruldusi. Näiteks maksis Tõnu Naissoo Trio vinüülplaat üle 500 euro.

Koroonaaeg tähendab pillimeeste jaoks ära jäänud esinemisi ning nüüd püütakse võimalikult palju esineda.

Neile, kes pühapäeval pilli müüma, ostma või vahetama minna ei jõudnud, avaneb see võimalus sügisepoole.

"Endalgi on väga aktiivne, aga leidsime selle ühe pühapäeva ja loodan, et tõesti leiame veel ühe augustis ja septembris mõne vaba pühapäeva, kus muusikud võib-olla tahaksid kokku tulla," ütles Meinart.