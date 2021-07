Valmis lühidokumentaalide kogumik "Rääkimata lood"

"Mõnikord on märgata, et Eesti ühiskond suhtub nii pagulastesse kui ka üldiselt rändetaustaga inimestesse sallimatult ja võõristavalt. Sallimatuse põhjus võib olla see, et inimestel puudub isiklik kontakt ja sügavam arusaam sellest, miks rändetaustaga inimesed siia tulevad ning mida nende jaoks uue ühiskonnaga kohanemine tähendab," selgitas projekti koordinaator Maria Sakarias.

"Väärarusaamad viivad negatiivsete stereotüüpide ja üldistamiseni, mida omakorda võimendavad sotsiaalmeedia ja poliitilised arutelud. Kogumik "Rääkimata lood" toob rändajate isiklikud kogemused dokumentaalfilmide kaudu noorteni Eesti eri paikades," lisas ta.

"Loodame, et filmid suurendavad solidaarsust ja loovad sidemeid noorte seas, aidates kaasa kogu elanikkonna avatuma mõtteviisi ja hoiakute kujundamisele."

Autorite Alex Tervinsky ja Karoliina Varreti film "Airflared to Freedom" räägib Tuneesia päritoluga Wissem Jalloulist, kes lahkus kodumaalt otsimaks mujalt vabaduse võimalikkust oma elus ja loomingus.

Pono Weimer ja Helen Vaaksi filmi "Salty, Spicy, Crunchy" peategelane on Tartu Ülikooli vilistlane Pono Weimer, kes jagab korea traditsioonilise toidu kimchi valmistamise kaudu oma kultuuripärandi olulisust ning lugu rändajana Eestis.

Baran İsmail Ulaşe "Snowball in the Face" jälgib olude sunnil Eestist lahkuma pidava Türgi immigrandi ning baaripidaja Fatihi viimast päeva Eestis.

Linda Maria Saare ja Maria Naulaineni dokumentaalfilmis "Kodu?" rullub lahti ühe eesti vahetusõpilase elu Itaalias. Film otsib vastust küsimusele, kas kaheksa kuu jooksul on võimalik ühes väikelinnas võõrast keelest hoolimata uus kodu ja uus elu luua.

Leele Jürjeni "In Between Two Homes" on dokumentaaluurimus liikumisest ja rahutusest, kui laps on jagatud kahe lahus elava vanema kodu vahel. Behnam Bakhtiari "Vaadake meid" heidab pilgu pärsia naise ellu, kes püüab kohaneda uutes oludes Eestis, kuid igatseb oma siinsest nii erinevat kodumaad.

Darja Dovbõš ja Eduard Emanuel Leahu filmi "Beijde" portreteerib Lääne-Aafrikast Eestisse elama asunud Stephenit, tema armastust muusika vastu ning pühendumist Eestis loodud kogukonnale ja kirikule.

Lühidokumentaalide kogumikku saab tervikpikkuses vaadata Youtube'is.

Kogumikku "Rääkimata lood" kuuluvad seitse filmi on eelkõige mõeldud õppematerjaliks ning PACE on nüüdseks käinud filme näitamas ning õpilastega migratsiooni teemal arutlemas koolides üle Eesti. Filmid linastusid ka tänavusel soome-ugri filmifestivalil FUFF ja Tartus Autovabaduse Puiesteel, Tallinnas linastuvad filmid 26. augustil koostöös muuseumiga Vabamu.