Modulshtein esitleb Terminalis uut albumit

"Nagu paljud teised artistid kaotasime ka meie aasta tagasi kõik plaanitud kontserdid ja tuurid. Siis tuligi idee istuda stuudiosse ja alustada tööd uue albumi kallal. Kogu materjali salvestus võttis kümme stuudio-set'i, ja protsess kestis üheksa kuud, mis on küllaltki sümboolne," rääkis kollektiivi juht Aleksandr Žedeljov.

Modulshtein uuel albumil kõlab segu rahva-, elektroonilisest ja jazz-muusikast. Ansambel tegi albumil koostööd teiste hulgas selliste Eesti artistidega, nagu muusikaprodutsent Bert On Beats, räppar Tommyboy, muusikapedagoog ja Eesti filharmoonia kammerkoori liige Anna Dõtõna, DJ ja muusikaprodutsent ning folklaulja Darno jt.

"Timetrixi" miksis ja masterdas helirežissöör Lev Urbel, kellega Modulshtein tegi ka 2019. aastal ilmunud albumi "Utopia". Albumikaane autor on kunstnik Santo Sueno. Plaadi sisemise kujunduse Sergei Dragunov. Albumi disainis on kasutatud Nikolai Alkhazovi fotosid, plaadidisaini autor on Evi Pärn.

Esitusel plaadipoes Terminal (Telliskivi 60-2) tuleb esitamisele kogu uue albumi materjal.