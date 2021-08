Arvustus. Ühe lõbustuspargi atraktsiooni pikendus

Enne kui Disney uusim seiklusfilm "Džungliseiklus" untsu keerab, kõditab ta vaatajat mitmest õigest kohast. Ehitades üles nostalgilist, filmidele "Indiana Jones", "Muumia" ja "Kariibi mere piraadid" omast vaibi, lubab ta mõnusat, muretut ja seikluslikku kulgemist rikkumatus ja lopsakas Amazonases. Sellist, mida kindlaid formaate ja väljakujunenud toone jälgivad Disney viimase aja uusversioonid, järjefilmid ja eellood ei suuda tihti pakkuda. Tulemus on aga midagi keskpärast ja lahjat, mis ei oska seiklusfilmi komponente õiges suhtes ja koostises kokku segada.

Disney lõbustusparkide samanimelisel pika ajalooga atraktsioonil põhinev "Jungle Cruise" paigutub 20. sajandi algusesse, mil seiklushimuline, sihikindel ja vapper botaanik Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) ning ta vastumeelselt seiklustesse suhtuv linlasest väikevend MacGregor Houghton (Jack Whitehall) asuvad džungliekspeditsioonile eesmärgiga leida müstiline ravivate kroonlehtedega puu. Nad värbavad jõelaevaga läbitava ohte täis teekonna kipriks jõudu ja halbu nalju pungil Franki (Dwayne Johnson), kes moodustab koos Lilyga filmi dünaamilise duo.

Nendevaheline huumorile, konfliktile ja millelegi kolmandale toetuv keemia ning selle arendamine on filmi tuum. Märulit toovad Amazonase sügavikku kulgevasse tegevusse filmi antagonistid, kellest keskseim on võimuahne kiiksuga saksa aristokraat prints Joachim (Jesse Plemons), kes manööverdab jõevetes ei millegi muu kui allveelaevaga. Mida sügavamale džunglisse teekond edeneb, seda müstilisemaks muutub tegevus, kaotades nii tegelaste kui olustiku puhul olulisel määral oma sarmi.

Sarmi kaotamine ei tule karakterite keemiale panustavale filmile kasuks. Režissööri Jaume Collet-Serra ("The Shallows", "Unknown", "Orphan") ning stsenaristide Michael Green ("Logan, "Blade Runner 2049"), Glenn Ficarra ("Focus", "Bad Santa") ja John Requa ("Focus", "Bad Santa") seatud fookus tähendab, et film pühendub üleliia venivaks muutuvatele dialoogipõhistele stseenidele, mille eesmärk on lisaks mööda jõge edasi loksutamisele soojendada Lily ja Franki vahelist suhet.

Kuigi Emily Blunt ja Dwayne Johnson mängivad oma tegelased igati sümpaatseks, tahab film nendevahelisest suhtlusest liigagi palju nalja välja pigistada. See aga jääb läbivalt kuivaks ja lõpuks ka ennast kordavaks. Kaasa ei aita ka teekonna jooksul oma tähendust ja jõudu leidev vend Jack Whitehalli kehastuses, kellele stsenaarium ei paku eriti võimalusi oma juba varem kehtestatud ("Fresh Meat", "Bad Education") naljatleja talenti rakendada.

Koomika osas tõuseb esile küll Jesse Plemons. Ta suudab stereotüüpsest halastamatu ja segase sakslasest pahalase rollist väga meelelahutusliku nunnude kiiksudega tegelase välja võluda, kuigi proportsioonid peategelaste ja pahalaste tegevusliinidele pühendatud aja suhtes on mõnevõrra paigast ära.

Seiklusfilmilikku meelelahutusse panustab nigelalt ka märulikomponent, mille lahendused pole kuigi üllatuslikud ja mille dekoratsioonid mõjuvad lahjalt. Märulistseene pudrustab ülekülluslik CGI ja vähene päris lokatsioonide kasutamine, takistades muinasjutumaailma sisse elamist. Üleüldine olustiku loomine alustab nõrkadest külgedest, kuna pöörab liigset tähelepanu ebaolulistele CGI-ga loodud detailidele. Seetõttu on "Džungliseikluse" füüsiline maailm jube tehislik.

Samuti ei suuda ülal mainitud filmidest (eeskätt "Indiana Jonesilt" ja John Williamsilt) inspiratsiooni ammutav James Newton Howardi filmimuusika leida läbivalt ühtset ja omapärast tooni, mis loo ja atmosfääri arengut toetaks, mõjudes pigem ülepingutavalt. Kahju, sest selliselt mõjub lõbusa kogupere seiklusfilmi tiitlit sihtiv "Džungliseiklus" ühe keskpärase klassikalise atraktsioonina, mida hoiavad elus nimekad näitlejad ja Disney logo.