Pildid. Kunstnik Okeiko andis Kalamajas pakiautomaadile värske ilme

Pakiautomaadile kandis Okeiko kunsti akrüülvärviga maalides. Lõuendiks valitud pakiautomaat asub Põhja-Tallinna kahe tuiksoone, Soo ja Põhja puiestee ristumiskohas. Kõnealune automaat valiti ka just seetõttu, et kui üldjuhul seisavad pakiautomaadid seina ääres, siis see paikneb keset platsi ja on nähtav kõigist neljast küljest. Põhja puiestee Neste pakiautomaadi jaoks sai kunstnik Okeiko valitud tema rõõmsameelsete teoste pärast, kust õhkub nii aasiapärasust kui ka müstikat.

Lisaks tänavakunstile on Okeiko teinud lavakujundusi, festivalidekoratsioone, videokujundusi kontsertidel, siiditrükis T-särke, värviraamatuid, plakateid ja postkaarte, animatsioone, veebidisaini, logosid, kuivnõela tehnikas graafikatrükki, maale, plaadikujundusi ja palju muud.

Maalingud valmisid Omniva projekti "Toome kunsti tänavale" raames, kus mitmed pakiautomaadid üle Eesti hakkavad kandma Eesti kunstnike loomingut. "Projektiga "Omniva toob kunsti tänavale" tahame rikastada Eesti tänavapilti ja tuua inimeste igapäevaellu värvi ja rõõmu," ütles Omniva juhatuse esimees Mart Mägi.

Kunstnike leidmiseks kutsus ettevõtte sotsiaalmeedias inimesi üles andma kunstnikke, kelle loomingut nad linnapildis näha tahaksid. Oodatud olid nii maali- kui ka tänavakunstnikud, graafilised disainerid ja teised visuaalselt loomingulised inimesed. Üleskutse kogus eriti aktiivselt tagasiside ning üles anti ligi 350 kunstnikku.

​Kui mõni kunstnik soovib veel enda huvi üle näidata, palub Omniva saata e-postiaadressile turundus@omniva.ee lühikese kirjelduse enda kohta, portfoolio lingi (ei pea olema just tänavakunst) ja ka info, et millises Eesti piirkonnas sooviks ta pakiautomaadile kunsti luua.