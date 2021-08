Tallinna lennujaam eemaldas näituse Lukašenko režiimi vastastest naistest

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts selgitas ERR-ile, et tegu on pinnaga, mida Fotografiska kasutab oma näituste reklaamimiseks ja ka seekord pidi tegu olema järjekordse näituse reklaamiga, kuid selle poliitiline alatoon jäi puhkuste tõttu läbi arutamata.

"Näitus seati üles ja tekitas koheselt vastukaja. Teada on juhtumid, kus pilte leiti maast või olid need tagurpidi keeratud," kirjeldas Holts. "Me toetame Eesti Vabariigi seisukohti Valgevene poliitika suhtes, kuid eeskätt turvakaalutlustel ei saa me lennujaama territooriumil lubada poliitiliste pingete tekkimist."

Holts lisas, et lennujaama üks põhimõte on apoliitilisus ning poliitilisi näitusi ja reklaame nad lennujaama ruumides ei avalda. "Lennujaamas on kõrgendatud nõuded turvalisusele ja ohutusele mistõttu on meie ülesanne on hoida lennujaam pingete vaba. Reisijate turvalisus on kõige tähtsam."

Fotografiska Tallinna asutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe nimetas lennujaama otsust kurvaks ja märkis ERR-ile, et reedeks oli nad koostöölepingu lennujaamaga ka lõpetanud. "Jätkame Fotografiskas demokraatia, sõnavabaduse ning mitmekesisuse eest seismist ning oleme avatud näitusepindade pakkumistele."

Lennujaama otsust näitus kiirkorras maha võtta kritiseeris sotsiaalmeedias endine välisminister Urmas Paet, kelle sõnul ei ole sellist käitumist võimalik aktsepteerida eriti olukorras, kus Valgevene inimeste võitlus diktatuuri vastu jätkub ning diktatuuri otsese rünnaku all on lisaks oma inimestele praeguseks ka Leedu, Läti ja Poola.

Paeti sõnul on ta ise näinud mitmetes teistes lennujaamades fotosid ja toetusavaldusi Valgevene diktatuurivastastele. "Vähim, mida Tallinna Lennujaama juhid ning Eesti riik lennujaama omanikuna teha saavad, on see näitus kiiresti uuesti üles panna. Siis võib olla on häbi pisut vähem."

"Valgevene tulevik naiste väega" on dokumentaalne sissevaade valgevenelannade rahumeelsetesse protestidesse ebaõigluse vastu ja on valminud koostöös Valgevene fotograafe ja visuaalseid kunstnikke koondava platvormiga SHKLO.

Näitus pidi lennujaamas üleval olema aasta lõpuni. Praegu saab seda näha Fotografiska virtuaalsaalis.