Galerii: Fotografiska avas sügishooaja Nick Branti näitusega

Tallinnas Telliskivi loomelinnakus asuvas Fotografiska fotokunstikeskuses on alates 3. septembrist avatud Nick Brandti näitus "See tühi maailm. Meile jääb vaid tolm".

Kunstniku tööd illustreerivad Aafrika eheda looduse eskaleeruvat hävinemist inimeste käe läbi, näidates maailma, kus põgenenud loomadel pole enam ruumi ellu jääda. Nick Brandti väljapanek koosneb fotoseeriatest "See tühi maailm" ja "Meile jääb vaid tolm" ning esindatud on ka mõned varasemad tööd.

"Ma arvan, et paljud tunnetavad seda tohutut ülekohut või siis on nad selle suhtes tundetuks muutunud," kirjeldab Nick Brandt üldist suhtumist looduse hävingusse. "Me kõik saame olla osa paremast, inimlikumast, kaastundlikumast ja jätkusuutlikumast valikust sellel planeedil, mõni väiksel ja teine suurel määral, aga meist igaühe tegevus loeb. Jõuame veel päästa kriitilise tähtsusega ökosüsteeme ja arvutult elusid," sõnas ta.

"Meil on väga hea meel näidata Tallinna Fotografiskas Nick Brandti loomingut ja olla esimene, kes antud näitust rahvusvahelises Fotografiska võrgustikus näidata saab, tegemist on massiivse näitusega, mis muudab teema vastuvõtmise ja hinge pugemise veelgi võimsamaks," kirjeldas näitust Fotografiska kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents.

2010. aastal asutas Brandt mittetulundusühingu Big Life Foundation. Praegu on MTÜ kaitse all ligi 650 000 hektarit ökosüsteeme ja metsikuid alasid Ida-Aafrikas ning ühing annab tööd ligi 500 kohalikule, sealhulgas üle 300 loodusvahile.

Nick Brandt kogus 1990. aastate algul tuntust muusikavideote lavastajana, olles mitmete auhinnatud videote taga nagu Michael Jacksoni "Earth Song" ja "Stranger In Moscow" ning Whitney Houstoni "I Have Nothing" ja "I Will Always Love You". 2001. aastal mõitis ta, et ei suuda videolindile jäädvustada oma armastust loomade vastu ning liikus fotograafia juurde.

Näitus "See tühi maailm. Meile jääb vaid tolm" on avatud Fotografiska Tallinnas 3. septembrist kuni 20. veebruarini. Näitust täiendab Nick Brandti lühifilm "Inherit the Dust".