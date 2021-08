Vaba Lava Narva teatrikeskuses esietendus rännak-lavastus inimeste kodudes

Kui statistika püüab kõike piinliku täpsusega numbritesse panna, nii elukohti kui ka inimesi, siis teater üritab teha vastupidist. Publik lubatakse Narva korteritesse, et näidata, mida tähendab elada näiteks ekvivalent-sissetulekuga 611 eurot kuus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tahaks näha nende numbrite taha, et aru saada, mis on valesti. Võib-olla kui me riigi tasandil ka näeks kogu aeg nende numbrite taha, et kes on need inimesed, siis võib-olla see aitaks meil kuidagi empaatiliselt või inimlikumalt paremini tegeleda nende probleemidega, mis ühiskonnas on," ütles lavastaja Birgit Landberg.

Selleks, et numbritest saaksid emotsioonid, pakub teater publikule tutvumiseks nelja Narva korterit: rikas korter, keskklass, suhteline vaesus ja absoluutne vaesus. Suures Narva kortermajas, kus on elanikke rohkem, kui keskmises Eesti vallas, saab tutvuda Narva suhtelise vaesusega.

Suhteline vaesus Narva moodi tähendab 80-datest pärit korterisisustust. Paljud asjad pakuvad äratundmisrõõmu, aga samas annavad aimu siin elavatest inimestest.



"Me oleme harjunud teatud ringkondades liikuma ja siis meile tundub, et kõik ümbritsevad inimesed elavad enam-vähem sarnast elu. Aga kui sa siis hakkad tutvuma nende äärmustega, siis see on kindlasti üllatusmoment," ütles näitleja Kaarel Targo.