Galerii: Narvas algas Vabaduse festival

Teisipäeval avatud Vabaduse festival on mõeldud paljuski nende riikide teatritegijatele, kus sõnavabadusega kehvasti, ütles festivali kuraator Märt Meos.

"Meil Eestis on hästi, ka näiteks kriitikutele ja saavad rahulikult kritiseerida, aga mõnel teisel maal, mis 1990-ndatel Nõukogude Liidu koosseisus oli, ei ole võimalik isegi kritiseerida. Tegelikult need teatritegijad-kunstnikud, kes oma südametunnistuse järgi käituvad, riskivad päris paljuga. Me oleme killukese neist nüüd siia kutsunud," ütles Meos.

"Ja me ei näita siin mitte ainult lavastusi, meil on ka vestlusringid ja kui keegi pole nähtuga nõus, siis saab ka publik sõna sekka öelda," lisas ta.

Venemaa-Austria ühistööna valminud Venemaa-kriitilise näidendi "Säh, õgi!" looja Andrei Stadnikov nentis, et Venemaal on tekkinud tendents, et erinevad huvigrupid käivad ametnikele kaebamas, kui neid lavastustes miski häirib.

"Näiteks ka minu lavastust on Venemaa lavadel raske ette kujutada. Mitte sellepärast, et vaataja seda vaadata ei tahaks, vaid põhjust tuleb otsida mujalt. Eelkõige seepärast, et näidendis on juttu juhi matustest ning on üheselt mõistetav, et lugu räägib praegu riigi tüüri juures olevast mehest. Seetõttu ma

arvan, et meie näidendit pole võimalik Venemaal lavale tuua," rääkis Standikov.

Vabaduse festival kestab Narvas laupäevani.