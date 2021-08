Narvas tekitab poleemikat fašismivastase lavastuse "Mein Kampf" reklaam

Vaba Lava Narva teatrikeskus oli poleemika tõttu sunnitud Narva kultuurimajalt eemaldama Adolf Hitleri raamatu "Mein Kampf" pealkirjaga teatrilavastuse reklaamplakati. Vaba Lava tunnistas, et reklaam on provokatiivne, kuid eesmärk oli tõmmata tähelepanu sisult fašismivastasele lavastusele.

Poola Powszechny teatri lavastus "Mein Kampf" reklaam sai kultuurimaja seinal rippuda umbes nädala, kui Vaba Lava pidi narvakate survele alla andma ja näidendi nimega plakatiosa maha võtma.

Vaba Lava nõukogu esimees Allan Kaldoja tunnistas, et reklaam oli provokatiivne, kuid eesmärk oli tõmmata tähelepanu sisult fašismivastasele lavastusele.

"See tükk räägib sellest, kui mitut sõna on tarvis ritta panna, et tekiks narratiiv, mille tulemusena üks tavaline inimene hakkab teist tavalist inimest tapma. Selles lavastuses võrreldaksegi Hitleri tsitaate tänapäeva poliitikute tsitaatidega ja kogu selle asja kurbloolisus ongi selles, et ongi võimatu öelda, et kummad tsitaadid kummale kuuluvad."

Narva juudi kogukonna esimehe Marianna Kiseleva sõnul on fašism juudi rahva jaoks ülimalt valus teema ja seepärast ei tohiks Natsi-Saksamaa juhi Adolf Hitleri tekste isegi üllal eesmärgil kasutada.

"Me ei lähe seda lavastust vaatama ja meile ei meeldi, et ta üldse tuleb. Igasugused Hitleri ja fašismiga seotud mõtisklused on kõige ebameeldivam, mis üldse olla saab. Me suhtume negatiivselt kõigesse, mis on seotud sõja ja Hitleriga," sõnas Kiseleva.

Kaldoja ütles, et teda pani see reaktsioon mõtlema sellele, kas inimene, kes reageerib ainult pealkirjale, on ikka vaba inimene, või on ta üsna manipuleeritav. "Tegemist on humanistliku ja antifašistliku lavastusega. Mul on raske mõista, mille vastu on siin võimalik protesteerida."

Varssavi teatri lavastus "Mein Kampft" etendub Narvas augusti teisel poolel toimuva Vabaduse festivali raames, mille vastu on Narvas varemgi protestitud. Mai lõpus korraldasid Vaba Lava ees meeleavalduse rahvuskonservatiivid, kellele ei meeldi festivalil etenduv samasooliste perede diskrimineerimisest jutustav lavastus.

"Meil on inimõigustele ja kodanikuvabadustele keskenduv festival. Seda enam oleme me oma festivaliga õigel aja ja õiges kohas. On teemasid, mida tuleb arutada, sest kui me ei räägi vabadusest õigel ajal, siis lõpuks meil ei ole millestki rääkida, nagu seda näitab ajalugu," tõdes Kaldoja.

Päris ilma reklaamita lavastus siiski ei jää. Varem väikeses kirjas olnud tekst, et tegemist on antifašistliku lavastusega, trükitakse üle kogu plakati ja parandatud plakat riputatakse kultuurimaja seinale tagasi.