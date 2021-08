Selgus Sindi kärestikukeskuse arhitektuurivõistluse võitja

Teine ja kolmas koht läksid jagamisele tööde "Kaljukaldal" (autorid Meelis Viirma, Alar Liin, Kadi Tuul, Kristiina Habicht, Iveete Leht, Lauri Lokko ja Milad Vafaei Nejad inseneribüroost Urmas Nugin) ja "Kärestikuküla" (autorid Inke-Brett Eek ja Juhan Teppart arhitektuuribüroost Eek ja Mutso) vahel.



Võistlustöödelt oodati atraktiivse jõeruumi kujundamist, mis vastaks rahvusvahelistele aerutamisvõistluste reeglistikule ja looks avaliku ruumi, kus saaksid meeldivalt ja tegusalt aega veeta nii kohalikud kui ka külalised. Arvestama pidi nii keerulise looduskeskkonna, detailsete spordivõistluste korraldamise tingimuste kui ka erinevate linnaruumiliste ühendustega.



Žürii hinnangul väärib esikohta stiilse arhitektuuriga kärestikukeskus ja selle kõrval olev avar plats, mis avab vaated ajaloolisele turbiinihoonele ning loob seeläbi head eeldused ka naaberkinnistute arendamiseks ja kogu jõeääre aktiveerimiseks.

II koht, töö "Kaljukaldal" (autorid Meelis Viirma, Alar Liin, Kadi Tuul, Kristiina Habicht, Iveete Leht, Lauri Lokko ja Milad Vafaei Nejad inseneribüroost Urmas Nugin). Autor/allikas: pressimaterjalid

Žürii tõi võidutöös esile selle, et erinevate funktsioonide paiknemine on väga hästi lahendatud – nii on kõige magusamas kohas kohvik ja teise korruse pikk rõdu on suurepärane koht võistluste vaatamiseks, lisaks laieneb avalik ruum ka kõrgemale tasandile. Hästi on žürii hinnangul läbi mõeldud laudtee koos vaatetorniga, mis pikendab inimestele avatud jõeruumi keskusest allavoolu.



Arhitektuurivõistluse žürii töös osalenud Eesti aerutamisföderatsiooni presidendi Martin Ilumetsa sõnul olid kõik esikolmikusse valitud võistlustööd arhitektuuriliselt põnevad.

"Võidutöö puhul oli arhitektide vaates tegemist linnaruumiliselt kõige loogilisema tööga, kuid alaliidu vaatenurgast tuleb täpsustada veel mõningad hoone sporditegevust puudutavad detailid ja koostöös meie ekspertidega läbi töötada ka jõepealse taristu osa," sõnas Ilumets.

II koht, töö "Kärestikuküla" (autorid Inke-Brett Eek ja Juhan Teppart arhitektuuribüroost Eek ja Mutso). Autor/allikas: pressimaterjalid

"Loodud on väga hea visuaal ning Sindi kärestikukeskusest saab kindlasti väga omalaadne ja armastatud koht nii kohalikele kui ka külalistele kaugemalt".



Auhinnafondist eraldati preemiad kolmele tööle: esimene koht 9000 eurot, jagatud teine ja kolmas koht kumbki 6000 eurot. Ergutuspreemia 3000 eurot jäi žürii otsusel välja andmata, sest polnud piisavalt vastaval tasemel või erilist äramärkimist väärinud töid.



Võistluse žüriisse kuulusid Tori vallaarhitekt Kristjan Kullerkan, Eesti aerutamisföderatsiooni president Martin Ilumets, Tori vallavolikogu liige Marko Šorin, arhitektid Jan Skolimowski, Liis Uustal ning maastikuarhitekt Anna-Liisa Unt.