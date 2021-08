Tanel Toomi uue filmi võtted toimuvad filmilinnaku puudumise tõttu linnahallis

Kinoliit esitas koos mitme teise loomeliiduga riigikogu kultuurikomisjonile kirja, milles nad paluvad enne riiklike objektide rahastamise lõpphääletust otsus veel üle vaadata. Helirežissöör ja produtsent Ivo Felt ütles, et kui filmitööstusel oleks linnak, ei peaks nad ehitama dekoratsioone lekkiva katusega linnahalli.

"Oleme jõudnud uue filmiga sinnamaale, kus ehitame linnahalli lavale mingit asja, mida me peaks mitte ehitama. See on kuidagi väga sümboolne. Ja tegu ei ole lihtsa ja väikese filmiga. See on päris suur rahvusvaheline projekt. Tanel Toom on suhteliselt tuntud režissöör Eestis. Me lihtsalt igalt poolt näeme, kui väga meil seda maja vaja on," rääkis Felt "Aktuaalsele kaamerale".

Eelkõige annaks filmilinnak Felti sõnul head võimalused ja töötingimused filmitegijatele, kuid lisaks võiks seal olla avalik ruum, kus inimesed saaksid näiteks välikino nautida. Praegused kehvemad tingimused takistavad ka rahvusvahelist koostööd.

"Ma arvan, et sellistesse tingimustesse, kus me praegu oleme, ei tooks me ühtegi suurt välisfilmi. See ei ole lihtsalt võimalik. Ega me väga tõsist muljet ka rahvusvaheliselt ei jäta, kui meil seda stuudiot ei ole," nentis Felt.

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits ütles, et kinoliidu kiri on nendeni jõudnud ja teisipäeval toimub erakorraline istung, kus seda teemat võimalusel ka arutatakse.

"Kutsutud on kultuuriministeeriumi poolt minister ja tema nõunikud ja siis loodetavasti saame küsida ka filmilinnaku kohta," ütles Ladõnskaja-Kubits.

Ladõnskaja-Kubitsa sõnul on Isamaa fraktsiooni poolt esitatud filmilinnakut puudutav muudatusettepanek. Lõplikku vastust võib oodata septembri alguses, mil toimub lõpphääletus.