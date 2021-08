Galerii. Kristi Kangilaski avas Staapli 3 galeriis näituse "Roosa laama"

Staapli 3 galerii avas kunstniku Kristi Kangilaski näituse "Roosa laama", mis on inspireeritud igapäevastest puhkepäeva situatsioonidest ja kujutavad inimesi peaasjalikult nende jõudehetkel.

Kristi Kangilaski on Eesti kunstiakadeemia lõpetanud kunstnik, kes on peamiselt töötanud illustraatori ja raamatukujundajana. Ta on osalenud näitustel nii Eestis kui ka välismaal, avaldanud kolm lasteraamatut ja osalenud mitmetel lasteraamatute ja kujundusgraafikute konkursidel.

Alates 2020. aastast töötab Kristi Viljandi linnakunstikuna.