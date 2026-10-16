Elina Masing toob Kanuti Gildi Saalis publiku ette lavastuse "Replica"

"Tahtisin "Replica" raames tegeleda mõne reaalse teemaga, mida enda ümber näen. Kibestumine on iseäranis aktuaalne just noorte seas, teatud optimism asendub ühel hetkel enesekindluse kaotamise ja kinnijäämisega, " ütles Elina Masing.

Laval on Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide lõpukursuse näitlejad, koreograafid ja lavastajad. "Proovime tudengitega uurida, kas kibestumine on midagi, mida on võimalik endas ära tunda või miski, mida keegi ainult väljast näeb. Kuna iga etendaja mõistab kibestumist omamoodi, toob see välja väga laia tundespektri valu ja ilu vahel," lisas Masing.

Elina Masingu debüütlavastus "Fairy Tale Arch" esietendus 2021. aastal, samuti Kanuti Gildi Saalis. "On olnud väga põnev aastate jooksul jälgida Elina loometeekonda ja uute praktikate sündimist. Valge Türduk on end muusikaskeenel viimastel aastel tugevalt kehtestanud, mispärast on ning publiku jaoks on kindlasti huvitav vaadata, kuidas selles lavastuses need praktikad kokku sulavad," rääkis Kanuti Gildi Saali kunstiline juht Eneli Järs.

"Replica" esietendub Kanuti Gildi Saalis 4. novembril, järgnevad etendused 6., 7. novembril ning 21. ja 22. novembril Tartu Uues Teatris.

Lavastusega seoses annab Masing oma alter ego Valge Tüdruk alt välja ka uut muusikat, koos Raul Ojamaaga ilmus singel "Noored":