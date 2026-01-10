X!

"Emalõvi" pälvis kaks Läti filmiauhindade nominatsiooni

"Emalõvi"
Liina Triškina-Vanhatalo mängufilm "Emalõvi" püüab Läti filmiauhindade jagamisel parima kaasproduktsiooni ja parima kunstnikutöö auhinda.

Neljapäeval kuulutati Riias välja 2025. aasta riikliku filmiauhinna "Suur Kristaps 2025" nominendid. Kaks nominatsiooni sai koostöös Läti ja Saksamaaga valminud Liina Triškina-Vanhatalo mängufilm "Emalõvi", püüdes parima kaasproduktsioonina valminud filmi ja parima kunstnikutöö (Laura Dišlere) auhinda.

"Emalõvi" peategelane on kiirabitöötajast Helena, kes oma töö tõttu on hästi kursis sellega, mis toimub suletud uste taga ja ööpimeduse varjus. See, et ta on emana oma 15-aastase tütre Stefi juba ammu emotsionaalselt hüljanud, jääb Helenale aga märkamatuks. Tegemata teod ning väljaütlemata sõnad viivad Helena elu kiirkursil pimeduse poole, kui tema nutikas aga üksildane tütar ühtäkki ei käi enam koolis, ei tule ööseks koju ja satub uue ja võluva sõbranna Marianni eestvedamisel vägivaldsesse noortejõuku.

"Emalõvi" peaosades on Katariina Unt ja Teele Piibemann, teistes tähtsamates rollides Ivo Uukkivi, Margo Teder, Joonas Mikk ja Elina Masing. Filmi produtsent on Ivo Felt, operaator Erik Põllumaa, kunstnik Laura Dišlere. kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Zane Žilinska. Filmi tootis Allfilm.

Helenat kehastav Katariina Unt pälvis rollisoorituse eest kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali näitlejatöö preemia. Möödunud aasta Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel võidutses film parima mängufilmi ja stsenaristi kategoorias.

Toimetaja: Karmen Rebane

