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Otse homme: raamatukoguhoidjate erialapäeval küsitakse, mis takistab õppimist täiskasvanueas

Kirjandus
Grete Arro.
Grete Arro. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

6. novembril toimub Tallinna Südalinna raamatukogus Aleksander Sibula erialapäeva "Ei oska... veel! Õppimisest täiskasvanueas", mida saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Erialapäeval arutletakse õppimisjulguse, enesearengu, tulevikuoskuste ning täiskasvanuhariduse võimaluste üle. Tähelepanu all on ka raamatukogude roll kõigile avatud õpikeskkondadena, kus inimesed saavad uusi oskusi omandada ja oma õppimisteekonda jätkata. 

Otseülekanne teemapäeval algab 6. novembril kell 10.30:

Teadmisi ja kogemusi jagavad hariduspsühholoog Grete Arro, kes räägib õppimisest täiskasvanueas, tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa, kes avab enesearengu ja tööheaolu seoseid, ning ETKA Andrase esindajad. 

Päeva keskmes on paneelvestlus "Ei oska... veel!", kus arutletakse, milliseid oskusi vajame tulevikus, mis takistab täiskasvanuid õppimast ning kuidas õppimisjulgust kasvatada. Vestluses osalevad Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kindsiko, Eesti Töötukassa juhatuse liige Ulla Saar, kodanikuaktivist Tarmo Jüristo, Tallinna Raamatukogude direktor Kaie Holm ning aasta õppija 2026 Carmen Ott. Vestlust juhib Margo Loor. 

Kord aastas toimuv raamatukoguhoidjate erialapäev on pühendatud Aleksander Sibulale, kes juhtis Tallinna linnaraamatukogu aastatel 1921-1950 ning pani olulise aluse Eesti raamatukogunduse arengule. Käesoleval aastal toimub erialapäev juba 20. korda. 

Kava

10.35-11.20 Grete Arro – Õppimisest täiskasvanueas 

11.20-12.10 Tiina Saar-Veelmaa – Eneseareng kui tööõnne vitamiin muutlikel aegadel 

12.10-12.30 ETKA Andras – Iga inimene loeb: märka ja toeta täiskasvanud õppijat 

13.30-15.15 Paneelvestlus "EI OSKA ... VEEL!" 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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