Galerii: Sirje Runge õlimaal jäeti looduse kätte lagunema

Maal püstitati vabaõhumuuseumisse spetsiaalselt selle tarbeks ehitatud metallkonstruktsioonile ning jäeti seejärel looduse stiihiate kätte lagunema. Protsessi lõpptähtaega ei oska keegi ette näha ning videokaamera vahendusel saab veebist jälgida materjali vastupidavust ilmastikule. Kauniks lagunemiseks nimetatud protsessi käivitamisega pöörab kunstnik tähelepanu kõige kaduvusele ning vaatleb eluga loomulikult kaasas käivaid nähtusi nagu lagunemine, mädanemine, eemaldumine ning lahustumine.

Sirje Runge maalis oma kümnemeetrise õlimaali "Suur Armastus" aastatel 2001–2003 ja see on üks tema viimastest maalidest. Seda tööd võib ühtlasi lugeda sümboolseks kokkuvõtteks Runge karjäärile maalikunstnikuna. Maali on varem eksponeeritud 2004. aastal Eesti arhitektuurimuuseumis ning aastatel 2010–2011 Kumu kunstimuuseumis.

Installatsioon on püstitatud Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumile Aarte talu tagusesse kivikülvi. Sissepääs muuseumi piletiga.