Balti kunstnikud lõid Tartus Bambi loost inspireeritud grupinäituse

Ajal, mil keskkonnaküsimused ja kliimakriis on jõuliselt esile kerkinud, tundus kuraator Šelda Pukitele paslik lehitseda seda pea saja aasta vanust metsalugu uuesti. Et tõsta esile ka ökosüsteemi, mille moodustavad kunstnikud ja kuraatorid, kutsus ta näitust tegema rahvusvahelise kunstnikegrupi, keda kõiki ühendab sügav huvi looduse ja lugude jutustamise vastu.

"Kuna me saime kohtuda üksnes Zoomi vahendusel, lõin ma sellise raamatuklubi, kus me saime rääkida projektist ja lugeda ka ühiselt "Bambi" raamatut. Saime analüüsida eri peatükke, vahel tegelastesse armuda ja vahel Bambit vihata. Me oleksime justkui läbinud kõik need etapid ja kogemused," rääkis Pukite "Aktuaalsele kaamerale".

Arutledes ühiselt raamatu, keskkonnaprobleemide ja isiklike kogemuste üle leidsidki kunstnikud Eike Eplik (EE), Žilvinas Landzbergas (LT), Ingrida Picukane (LV), Laura Põld (EE), Ruta Spelskyte (LT) ja Liga Spunde (LV) igaüks Salteni novellist huvipakkuva aspekti.

"Sellised väga olulised detailid, mida loom pidi õppima tundma loodusest. Näiteks, kui maha kukkunud lehed krõbisesid, olid nagu mingisugused sõnumitoojad saabuvast ohust. Minu töö võib-olla ongi selline abstraktne, aga meenutab mahakukkunud oksa või puulehte, mis võib-olla inimese jaoks on täiesti tähtsusetu praht, aga tal on hästi palju rolle seal metsas," selgitas Laura Põld.

Näitus jääb Aparaaditehases olevasse Kogo galeriisse 9. oktoobrini.