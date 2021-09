Tallinnas avati disaineritele mõeldud ajutine näidisteruum

Eesti disaini maja avas filiaali Tallinna vanalinnas Suur-Karja tänaval, et pakkuda disaineritele lisavõimalust oma loomingu tutvustamiseks.

Esialgu kaheks kuuks püsti pandud näidisteruum esitleb 20 eesti disaineri loomingut, eriti ulatuslikult on esindatud rõivadisainerite looming. Eesti disainerite liidu presidendi Ilona Gurjanova sõnul oli koroonapaus ka disaineritele ränk. "Nad on võinud tegeleda tootearendusega, aga kui neid müüa kuskil pole, siis leivale sinki ei saa."

"Nii me katusorganisatsioonina otsustasimegi ulatada abikäe, et nad saaksid vähemalt tutvustada oma tooteid," kinnitas ta ja rõhutas, et siis leitakse disainerid hiljem ise ülesse ja selleks värske showroom ongi mõeldud.